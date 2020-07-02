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АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ

+7 4842 20-12-45
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
+7 4842 20-12-45

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ И ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Только сегодня автокран 25 тонн - 1400 руб/часавтокран 16 тонн - 1100 руб/часНе откладывай на завтра!

Почему с нами ВЫГОДНО сотрудничать?

Консультации

Консультации

На связи квалифицированные специалисты

Пунктуальность

Пунктуальность

Все техника подается точно в срок

Надежность

Надежность

Вся техника исправна и заправлена

Без выходных

Без выходных

Работаем не только в выходные, но и в праздники

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Везучий


По Калуге и Калужской области – дешево, но безопасно и с соблюдением сроков. Собственный автопарк грузоподъемностью от 1,5 до 20 тонн позволяет нам планировать точность перевозки грузов до нескольких минут – и всегда подавать машины вовремя.

Небольшие грузы мы доставляем по принципам городского такси: минимальные тарифы и сроки подачи.

Мы работаем круглосуточно. Принимаем заказы на срочные доставки в центр и в районы города. Выезжаем в и приезжаем точно в срок – и всегда заключаем официальный договор!

СПЕЦТЕХНИКА

Могучий


Наша компания предлагает услуги в области аренды спецтехники в Калуге и Калужской области. Взять напрокат колесные, гусеничные грузовые машины можно на выгодных условиях. Стоимость аренды низкая. Мы сотрудничаем с частными предпринимателями, крупными организациями.

Транспортные средства проходят регулярный техосмотр, поэтому мы гарантируем, что оборудование будет работать производительно и эффективно в течение всего срока аренды. В случае поломки оперативно предоставляем полноценную замену.

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