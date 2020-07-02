

По Калуге и Калужской области – дешево, но безопасно и с соблюдением сроков. Собственный автопарк грузоподъемностью от 1,5 до 20 тонн позволяет нам планировать точность перевозки грузов до нескольких минут – и всегда подавать машины вовремя.

Небольшие грузы мы доставляем по принципам городского такси: минимальные тарифы и сроки подачи.

Мы работаем круглосуточно. Принимаем заказы на срочные доставки в центр и в районы города. Выезжаем в и приезжаем точно в срок – и всегда заключаем официальный договор!