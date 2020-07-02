АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ И ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Только сегодня автокран 25 тонн - 1400 руб/часавтокран 16 тонн - 1100 руб/часНе откладывай на завтра!
Почему с нами ВЫГОДНО сотрудничать?
Консультации
На связи квалифицированные специалисты
Пунктуальность
Все техника подается точно в срок
Надежность
Вся техника исправна и заправлена
Без выходных
Работаем не только в выходные, но и в праздники
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Везучий
По Калуге и Калужской области – дешево, но безопасно и с соблюдением сроков. Собственный автопарк грузоподъемностью от 1,5 до 20 тонн позволяет нам планировать точность перевозки грузов до нескольких минут – и всегда подавать машины вовремя.
Небольшие грузы мы доставляем по принципам городского такси: минимальные тарифы и сроки подачи.
Мы работаем круглосуточно. Принимаем заказы на срочные доставки в центр и в районы города. Выезжаем в и приезжаем точно в срок – и всегда заключаем официальный договор!
СПЕЦТЕХНИКА
Могучий
Наша компания предлагает услуги в области аренды спецтехники в Калуге и Калужской области. Взять напрокат колесные, гусеничные грузовые машины можно на выгодных условиях. Стоимость аренды низкая. Мы сотрудничаем с частными предпринимателями, крупными организациями.
Транспортные средства проходят регулярный техосмотр, поэтому мы гарантируем, что оборудование будет работать производительно и эффективно в течение всего срока аренды. В случае поломки оперативно предоставляем полноценную замену.